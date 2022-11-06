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Meksika'da havai fişekler bomba gibi patladı: 17 yaralı

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Meksika'da havai fişekler bomba gibi patladı: 17 yaralı

Meksika'da bir şenlik sırasında yaşanan kazada havai fişeklerin bomba gibi patlaması sonucu 17 kişi yaralandı.

Meksika'da bir şenlik sırasında yaşanan kazada havai fişeklerin bomba gibi patlaması sonucu 17 kişi yaralandı.

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde yer alan Tehuetlan kasabasında halkın geniş katılımıyla düzenlenen şenlikler sırasında havai fişeklerle donatılmış bir platformda güçlü bir patlama gerçekleşti. Havai fişeklerin bomba gibi patlaması sonrası vatandaşlar panikle kaçışarak izdihama neden olurken, patlama nedeniyle vücutlarında yanıklar oluşan 17 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 3 çocuk ve 2 hamile kadının bulunduğu belirtilirken, yaralı çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Yerel yöneticiler, patlama sonrası çıkan yangının şenlik alanında hazır bulunan itfaiye ekipleri tarafından en kısa sürede söndürüldüğünü belirtti. Hidalgo Eyalet Başsavcılığı ise hava fişek kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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