Meksika'da festivale silahlı saldırı: 16 yaralı

Meksika'da festival alanına düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen bir festivale silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı festivale katılanlar arasında büyük paniğe yol açarken, açılan ateş sonucu 4'ü çocuk 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, saldırının düzenlendiği bölge güvenlik kordonuna alındı.

Yetkililer, polisin yaptığı operasyon sonucunda saldırıyı düzenleyen 3 kişinin olayda kullandıkları silahlar ve 27 paket kokain ile birlikte yakalandığını açıkladı. Tutuklanan 3 saldırganın ele geçirilen delillerle birlikte haklarında yasal işlem yapılmak üzere savcılığa teslim edildiği bildirildi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. - MEXİCO CİTY