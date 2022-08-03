Meksika'da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu - Haberler

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Meksika'da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu

- Meksika'da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu Meksika'da yerel yönetimi protesto eden temizlik işçileri, belediye binasının içini ve dışını çöple doldurdu.

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- Meksika'da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu

MEXİCO CİTY - Meksika'da yerel yönetimi protesto eden temizlik işçileri, belediye binasının içini ve dışını çöple doldurdu.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca de Juarez'de temizlik işçileri, belediye binasının içini ve dışını çöple doldurarak, belediye çevresindeki yolları da çöp kamyonlarıyla trafiğe kapattı. Temizlik işçilerinin bağlı olduğu özel çöp toplama şirketleri yaptıkları ortak açıklamada, yetkililerin topladıkları çöpleri belediye çöplüğüne atmalarını yasaklaması üzerine protesto kararı aldıklarını bildirdi.

"Yer kalmadığı için çöpleri belediye binasına attık"

Temizlik işçileri, topladıkları çöpleri atacak yerleri kalmadığı için belediye binasına attıklarını ifade ederek, sorunla ilgili yetkililerle diyalog kurmayı istediklerini ve yetkililerden cevap gelmedikçe de belediye binasının çevresindeki ablukanın devam edeceğini aktardı.

Oaxaca de Juarez Belediyesi ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, yönetimin protesto yapan temizlik işçilerinin taleplerini karşılayacak durumda olmadığını belirterek, yapılan eylemlerin halk sağlığını tehdit etmesi durumunda kanunlar çerçevesinde müdahale edileceğini bildirdi.

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - 3. Sayfa

Sonora 3. Sayfa Güncel Haberler

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