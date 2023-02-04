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Meksika'da benzin istasyonunda patlama: 2 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Meksika'da benzin istasyonunda patlama: 2 ölü, 4 yaralı

Meksika'da benzin istasyonunda meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Meksika'da benzin istasyonunda meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Meksika'nın Hidalgo eyaletinin Tula şehrinde bir benzin istasyonunda güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu benzin istasyonu alevler içinde kalırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hidalgo Eyaleti Güvenlik Bakanı Salvador Cruz Neri olay sonrası yaptığı açıklamada patlama sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını açıklarken, bölgede bulunan 10 aracın ise yandığını belirtti. Yetkililer, patlama sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü ancak polis ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışmalara devam ettiğini bildirdi. Çevredeki tüm cadde ve sokaklar güvenlik sebebiyle trafiğe kapatılırken, yetkililer vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

İlk belirlemelere göre patlamanın istasyonda park halindeki bir tankerden sızan LPG sebebiyle meydana geldiği bildirildi. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Sonora 3. Sayfa Haberler

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