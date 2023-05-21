Meksika'da arazi aracı yarışına silahlı saldırı: 10 ölü, 9 yaralı

Meksika'nın Baja California eyaletindeki araba yarışı etkinliğine düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Meksika'nın Baja California eyaletinde yer alan Ensenada şehrindeki yerel arazi aracı yarışı etkinliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında yarışçıların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Görgü tanıkları, saldırganların gri bir minibüs ile bölgeye geldiklerini, uzun namlulu silahlarla yarışçılara saldırdıklarını ve tekrar minibüse binerek kaçtıklarını söyledi.

Baja California Eyalet Başsavcılığı, saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı. - MEXİCO CİTY