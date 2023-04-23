Meksika'da arama yapılan arazide 56 vahşi hayvan ele geçirildi

Meksika'da güvenlik güçleri tarafından bir arazide yapılan aramada, aralarında 10 kaplan, 5 aslan ve 6 jaguarın bulunduğu toplam 56 vahşi hayvan ele geçirildi.

Meksika'da güvenlik güçleri tarafından bir arazide yapılan aramada, aralarında 10 kaplan, 5 aslan ve 6 jaguarın bulunduğu toplam 56 vahşi hayvan ele geçirildi.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde yer alan La Barca şehrinde güvenlik güçleri, baskın yaptıkları arazide çok sayıda vahşi hayvan ele geçirdi. Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı (FGR) tarafından yapılan açıklamada, büyük bir arazide yapılan arama sonucunda aralarında 10 kaplan, 6 jaguar, 5 aslan, 3 akbaba, 2 kartal ve 2 pelikanın bulunduğu toplam 56 vahşi hayvan ele geçirildiği aktarıldı.

Yetkililer, Meksika Güvenlik Bakanlığı'na bağlı askeri personelin bölgede rutin kontrol amaçlı yaptıkları devriye sırasında arazideki hayvanları fark ettiklerini ve ardından Federal Kamu Bakanlığı'ndan (MPF) aldıkları yetkiyle baskın düzenlediklerini bildirdi.

Yakalanan vahşi hayvanların, olayla ilgili soruşturmayı yürütecek olan Federal Kamu Bakanlığı'na (MPF) teslim edildikleri belirtilirken, operasyon sırasında tutuklanan kimse olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi. - MEXİCO CİTY