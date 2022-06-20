Meksika'da alkollü otobüs şoförü dehşet saçtı: 9 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da alkollü otobüs şoförü dehşet saçtı: 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Meksika'da alkollü otobüs şoförü dehşet saçtı: 9 yaralı Meksika'da alkollü otobüs şoförünün karşı şeride geçerek araçlara, kaldırımdaki seyyar satıcıya ve otobüs durağına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

- Meksika'da alkollü otobüs şoförü dehşet saçtı: 9 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da alkollü otobüs şoförünün karşı şeride geçerek araçlara, kaldırımdaki seyyar satıcıya ve otobüs durağına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Meksika'nın Puebla şehrinde alkollü olduğu belirtilen bir otobüs şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otobüsün karşı yönden gelen iki araca, ardından kaldırımdaki seyyar satıcıya ve otobüs durağına çarpması sonucu 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk

müdahaleyi yaparken, durumu ağır olduğu belirlenen 2 kişinin ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Puebla Trafik Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yapılan alkol testi sonucunda toplu taşıma otobüsünü kullanan 31 yaşındaki Carlos adlı şoförün alkollü olduğunu tespit etti. Bunun üzerine otobüs şoförü, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, otobüs şoförünün kırmızı ışıkta geçtiğini ve önünde fren yapan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığını, bu yüzden de karşı şeride geçtiğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - 3. Sayfa

Sonora Puebla 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title