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Meksika'da alkol kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Meksika'da alkol kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Meksika'da evinin bahçesinde alkol alan 2 kişi ile tartışan şahıs 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı.

Meksika'da evinin bahçesinde alkol alan 2 kişi ile tartışan şahıs 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı. Güvenlik güçleri zanlıyı yakalamak için operasyon düzenledi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin Iztapalapa Belediyesinde meydana gelen olayda, evinin bahçesinde alkol alan 1 kadın ve 1 erkekle kavga eden ev sahibi, adamı elindeki silahla vurarak öldürdü, kadını ise yaraladı. Olay sırasında çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, elinde silah bulunan ev sahibinin bahçesinde alkol alan adam ve kadınla tartıştığı ve ardından adamı yakın mesafeden vurduğu görüldü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine zanlının ateşle karşılık vermesi üzerine güvenlik güçleri tarafından havadan destekli geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Operasyon sonucunda 53 yaşındaki zanlı tutuklanarak ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan şahıs hastaneye kaldırdı, ancak göğsünden vurulan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tartışma sırasında ev sahibinin darbeleri sonucu başından yaralanan kadının tedavisi ise olay yerinde yapıldı. Kadın olayla ilgili ifadesinde, arkadaşıyla birlikte evinin bahçesinde alkollü içki tükettikleri için ev sahibinin kendilerine saldırdığını ve ardından arkadaşını silahla vurduğunu söyledi. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mexico City Operasyon Sonora 3. Sayfa Haberler

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