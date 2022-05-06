Meksika'da 4 kişi sahte kokainden öldü

Meksika'da sahte kokain tüketen 5 kişiden 4'ü hayatını kaybederken, diğer şahsın da sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Meksika'nın Jalisco eyaletinin Zapopan şehrinde geçtiğimiz çarşamba günü katıldıkları cenaze töreninde uyuşturucu madde kullanan 5 kişi, olaydan birkaç saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen sahte kokain kullananlardan 4'ünün solunumunun durması sebebiyle hayatını kaybettiği, diğerinin ise sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Sahte uyuşturucu madde kullananların ölmeden önce polise verdikleri ifadede kokain kullandıklarını belirttikleri açıklanırken, yakınları ise kokain kullananların kısa süre önce Kolombiya'yı ziyaret ettiklerini söyledi.

Jalisco Eyaleti Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, tüketilen maddenin türünü ve nereden elde edildiğini araştırdıklarını bildirdi. Tüketilen maddenin ne olduğuna dair henüz bir resmi açıklama yapılmazken, ölümcül bir uyuşturucu maddesi olan fentanil olduğu iddia edildi. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa