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Meksika'da 4 ABD vatandaşı kaçırıldı

3. Sayfa Haberleri

Meksika'da 4 ABD vatandaşı kaçırıldı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD sınırından Meksika'ya geçen 4 ABD vatandaşının silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD sınırından Meksika'ya geçen 4 ABD vatandaşının silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, ABD sınırından Meksika'nın kuzeydoğusundaki Matamoros şehrine geçen 4 ABD vatandaşına silahlı kişiler tarafından ateş açıldığı aktarıldı. Kimliği açıklanmayan 4 ABD vatandaşının saldırı sonrasında silahlı kişilerce kaçırıldığı belirtildi. FBI, bölgedeki Amerikanlara kaçırılan kişilerin bulunması ve olayı gerçekleştiren saldırganların tespit edilmesi için iş birliği çağrısında bulundu.

Ödül koyuldu

FBI, silahlı kişiler tarafından kaçırılan 4 ABD vatandaşının iadesi ve suçluların tutuklanması için 50 bin dolar ödül koydu.

Adam kaçırma ve suç olaylarının sıklıkla görüldüğü Tamaulipas eyaletine bağlı Matamoros şehri, ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait Meksika'ya seyahat tavsiyesi listesinde "Seviye 4: Seyahat etmeyin" kategorisinde bulunuyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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