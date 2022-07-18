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25 metrelik ağaç aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Meksika'da yoğun yağış ve şiddetli rüzgarda yaklaşık 25 metre uzunluğundaki ağacın seyir halindeki aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Meksika'da yoğun yağış ve şiddetli rüzgarda yaklaşık 25 metre uzunluğundaki ağacın seyir halindeki aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Meksika eyaletinde bulunan Ecatepec şehrinde yoğun yağış ve şiddetli rüzgar sonucu bir ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda araçta bulunan 37 yaşındaki Maria Guadalupe ile 6 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğu yaralı olarak kurtarmayı başardı. Ancak aracın şoför koltuğunda bulunan 40 yaşındaki Juan Alberto'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkililer, kazada ağır yaralanan Guadalupe adlı kadının helikopterle Mexico City'deki bir hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Ecatepec Sivil Koruma ve İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve rüzgarın bölgede birçok ağacın devrilmesine yol açtığını bildirirken, aracın üzerine devrilen ağacın ise yaklaşık 25 metre uzunluğunda olduğu ifade edildi.

(Saim Sevinç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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