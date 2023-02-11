Mehmetçik Zonguldaklı madencilerle can kurtardı 3. Sayfa Haberleri Mehmetçik, Zonguldak'tan gelen madenciler ile birlikte 43 yaşındaki Sibel Ak isimli bir kişiyi kurtardı. Mehmetçik, Zonguldak'tan gelen madenciler ile birlikte 43 yaşındaki Sibel Ak isimli bir kişiyi kurtardı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "7'nci Komando Tugayımızdan görevlendirilen Mehmetçiklerin ve Zonguldak'tan gelen madencilerimizin çabalarıyla Sibel Ak isimli 43 yaşındaki vatandaşımız sağolarak kurtarıldı" denildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Sibel Ak 3. Sayfa Haberler

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