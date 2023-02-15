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Mehmetçik yardımları vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Mehmetçik yardımları vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin köy köy dolaşarak yardım malzemelerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin köy köy dolaşarak yardım malzemelerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan paylaşımda, "Mehmetçik köy köy dolaşmaya, hızlı bir şekilde milletimizin bölgeye gönderdiği yardımları vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

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