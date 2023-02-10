Mehmetçik, yardım malzemelerini intikalin zor olduğu bölgelere ulaştırıyor 3. Sayfa Haberleri Mehmetçik, yardım malzemelerini intikalin zor olduğu bölgelere ulaştırıyorANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin intikalin zor olduğu bölgelere yardım malzemelerini intikal ettirdiğini bildirdi. Mehmetçik, yardım malzemelerini intikalin zor olduğu bölgelere ulaştırıyor ANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin intikalin zor olduğu bölgelere yardım malzemelerini intikal ettirdiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgesinde canla başla arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek veren Mehmetçiklerimiz, milletimizin gönderdiği yardım malzemelerini, intikalin zor olduğu bölgelere ulaştırmaya devam ediyor" denildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

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