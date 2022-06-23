Son dakika haberleri! Mehmetçik, Marmaris'te yangını söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Mehmetçik, Marmaris'te yangını söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden yangını söndürme çalışmalarına Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki Mehmetçiğin de araçları ile aralıksız yardım ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden yangını söndürme çalışmalarına Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki Mehmetçiğin de araçları ile aralıksız yardım ettiğini duyurdu.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris'te devam eden yangını söndürmek için devletimizin diğer kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadeleye devam ediyoruz. Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki Mehmetçiklerimiz de beraberindeki yangın söndürme araçları ile bölgede aralıksız görev yapıyor" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, söndürme çalışmalarının görüntüsünü de paylaştı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Marmaris 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title