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Mehmetçik, Kahramanmaraş'ta gıda ve yiyecek yardımına devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Mehmetçik, Kahramanmaraş'ta gıda ve yiyecek yardımına devam ediyorKAHRAMANMARAŞ Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta görev yapan Mehmetçiğin gıda ve yiyecek yardımına devam ettiğini bildirdi.

Mehmetçik, Kahramanmaraş'ta gıda ve yiyecek yardımına devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta görev yapan Mehmetçiğin gıda ve yiyecek yardımına devam ettiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta görev yapan Mehmetçiklerimiz, bölge halkına sağlık desteği sağlamaya, gıda ve yiyecek yardımı yapmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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