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Mehmetçik, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin tahliyesine devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Mehmetçik, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin tahliyesine devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta depremzedelerin tahliyesine devam edildiğini bildirdi.

Mehmetçik, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin tahliyesine devam ediyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta depremzedelerin tahliyesine devam edildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir yandan Kahramanmaraş'taki vatandaşlarımızın tahliyesine devam ederken, bir yandan da bölgede devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla beraber yardım malzemesi dağıtmaya, sıcak yemek hizmeti sunmaya devam ediyoruz" denildi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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