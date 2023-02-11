Mehmetçik, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin tahliyesine devam ediyor 3. Sayfa Haberleri Mehmetçik, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin tahliyesine devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta depremzedelerin tahliyesine devam edildiğini bildirdi. Mehmetçik, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin tahliyesine devam ediyor ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta depremzedelerin tahliyesine devam edildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir yandan Kahramanmaraş'taki vatandaşlarımızın tahliyesine devam ederken, bir yandan da bölgede devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla beraber yardım malzemesi dağıtmaya, sıcak yemek hizmeti sunmaya devam ediyoruz" denildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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