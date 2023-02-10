Mehmetçik Kahramanmaraş'ta 500 çadır kurulumunu daha tamamladı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Kahramanmaraş'ta Çotur Stadı'nda 500 çadır kurulumunu daha tamamladığını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Kahramanmaraş'ta Çotur Stadı'nda 500 çadır kurulumunu daha tamamladığını belirtti.
MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz, Kahramanmaraş Saim Çotur Stadı'nda 500 çadır kurulumunu daha tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sundu" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa