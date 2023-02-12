Mehmetçik iş makineleri ile arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor 3. Sayfa Haberleri Eskişehir'de konuşlu bulunan 1'inci Hava İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı personeli iş makineleri ile Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor. Eskişehir'de konuşlu bulunan 1'inci Hava İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı personeli iş makineleri ile Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de konuşlu bulunan 1'inci Hava İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığımız personeli de iş makineleri ile Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir Hatay 3. Sayfa Haberler

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