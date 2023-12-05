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Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 800 adet Doçka mühimmatını ele geçirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait 16 tane sandık içerisinde 800 adet Doçka mühimmatını ele geçirdiğini duyurdu.

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait 16 tane sandık içerisinde 800 adet Doçka mühimmatını ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "PKK'lı teröristleri teker teker etkisiz hale getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 16 tane sandık içerisinde 800 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakurk Irak 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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