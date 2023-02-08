Mehmetçik enkaz altındaki kadını sağ olarak kurtardı 3. Sayfa Haberleri Mehmetçik enkaz altındaki kadını sağ olarak kurtardı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Kolordu Komutanlığı'na bağlı askerlerin Hatay Kırıkhan'da bir kadın vatandaşın sağ olarak çıkardığını duyurdu. Mehmetçik enkaz altındaki kadını sağ olarak kurtardı HATAY - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Kolordu Komutanlığı'na bağlı askerlerin Hatay Kırıkhan'da bir kadın vatandaşın sağ olarak çıkardığını duyurdu. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kadın enkazın altından sağ olarak çıkarıldı. MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5'inci Kolordu Komutanlığı İstihkam Alayı Arama ve Kurtarma Bölüğü'nün enkaz altındaki vatandaşın arama-kurtarma anına ait görüntülere yer verdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı Kırıkhan Hatay 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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