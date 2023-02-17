Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmetçik deprem bölgesinde nöbette

3. Sayfa Haberleri

Mehmetçik deprem bölgesinde nöbette

Depremin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) her sokakta devriye faaliyeti gerçekleştirerek muhtemel olayları önlüyor.

Depremin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) her sokakta devriye faaliyeti gerçekleştirerek muhtemel olayları önlüyor.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 10 il arasında yer alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde birçok bina yıkılırken, onlarca yapıda hasar oluştu. Kentte yaşayan vatandaşların bir kısmı çadır kentlerde, bir kısmı da şehir dışına çıkarak evlerini terk etti. Deprem bölgesinde polis ve jandarmanın yanı sıra TSK'da görev aldı. Yıkılan enkazların ve bina çevrelerinde devriye atan Mehmetçik, olumsuzluklara karşı tetikte bekliyor. Kentin her sokağında adeta kuş uçurtmayan Mehmetçik, depremzedelerin can ve mal güvenliği için nöbet tutuyor. Mehmetçik'i kentin sokaklarında gören vatandaşlar kendilerini güvende hissediyor. - HATAY

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskenderun Deprem Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title