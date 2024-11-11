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Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alındı

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alındı
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İstanbul'da yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında ünlü sanatçılar Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında sanatçı Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, sosyal medya fenomeni Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, diğer 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi

Öte yandan sunucu Mehmet Ali Erbil ve beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

Gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüleri

 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş
Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

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