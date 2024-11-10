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Medyum Operasyonunda 9 Tutuklama

Medyum Operasyonunda 9 Tutuklama
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Van merkezli dört ilde gerçekleştirilen medyum operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde dolandırıcılık suçlarının işlendiği ve 40 milyon TL'lik para trafiği tespit edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Van merkezli 4 ilde 15 adrese yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'medyum' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medya platform uygulamaları aracılığı ile medyum sayfaları yayımlayan, daha fazla mağdura ulaşmak maksadıyla reklam veren, sosyal medya üzerinden kendileri ile iletişime geçen mağdurları "Büyü, Aşık Etme, Kendine Bağlama, Soğutma, Uzaklaştırma, Geri Döndürme, Dil Bağlama vb." vaatler ile ikna ederek haksız kazanç elde eden ve örgütlü bir şekilde suç işleyen şüphelilerin banka hesap hareketleri analiz edildiğinde 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında 40 milyon TL'lik bir para trafiğinin gerçekleştiği anlaşılmış. Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, alınan şikayetçi beyanları, temin edilen bilgi ve belgeler ile uygulanan tedbirler neticesinde tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik; 5 Kasım 2024 tarihinde Van merkezli; Elazığ, Yalova ve İstanbul olmak üzere toplam 4 ilde 15 adrese yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen medyum operasyonu neticesinde; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçları kapsamında toplam 15 şahıs gözaltına alınmış. Müdürlüğümüzce yapılan işlemlerin ardından 8 Kasım 2024 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca şüpheli şahıslar hakkında 9 tutuklama, 4 adli kontrol kararları verilmiştir. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 21 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, 7 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet flash bellek, 3 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet harddisk ele geçirilmiştir. Kanuna ve hukuka aykırı her türlü bireysel ya da örgütlü faaliyetlerle mücadeleyi kendisine şiar edinen Türk Polis Teşkilatı olarak suçla ve suçluyla mücadelemiz devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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