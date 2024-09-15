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Medyaradar'a İkinci Erişim Engeli Getirildi

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İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı ile internet haber sitesi Medyaradar'a erişim engeli getirilmişti. Sitenin yeni alan adına da İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 13 Eylül'de erişim engeli getirildi. Medyaradar'dan yapılan açıklamada, erişim engeline tepki gösterilerek, ''Bize yapılan karşısında asla sinmeyeceğiz, susmayacağız'' denildi.

Bir medya şirketinin şikayeti üzerine erişim engeli getirilen Medyaradar'ın yeni alan adına da erişim engeli getirildi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla internet haber sitesi Medyaradar'a erişim engeli getirilmesinin ardından sitenin yeni alan adına da İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 13 Eylül'de erişim engeli getirildi.

Medyaradar'dan yeni erişim engelinin ardından yapılan yazılı açıklama, "Medya dünyasının özgür sesi Medyaradar, 30 Temmuz'dan bu yana takipçilerine ulaşmakta büyük sıkıntı yaşıyor. Çünkü bir şikayet üzerine, tebligat ve uyarı olmadan bizi susturmaya kalkıştı" denildi.

"Bize yapılan karşısında asla sinmeyeceğiz, susmayacağız"

Erişim engeline tepki gösterilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki amaçlarına ulaştılar ve aynı haberi yayınlayan diğer sitelere dokunmazken hakkımızda kapatma kararı çıkardılar. Üstelik bunu, söz konusu haberin linkini mahkeme kararına uyarak aynı gün kaldırdığımız halde yaptılar ve siteyi sadece bir haber yüzünden tamamen kapatma kararı aldılar. Bir yandan yasal itirazlarımızı sürdürürken, diğer yandan erişim adresimizi www.medyaradar.com yerine medyaradar.com olarak değiştirerek bu haksız karara direnmeye çalıştık. Ancak geçmişte sıkça Medyaradar haberlerine ve yorumlarına konu olan bu grup, bu kez aynı kararı Medyaradar.com için de çıkarttı. İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi dün yeni adresimizi de erişime engelledi. Tam 18 yıldır ne gazetecilikten vazgeçtik ne de meslek ilkelerine uymaktan, yine vazgeçmeyeceğiz. Bizi değil bir, iki, bin kez kapatsalar gerekirse ismimizin yanına rakamlar ekleyip yayına ara vermeyeceğiz... Hafta içinden itibaren yayınımıza medyaradar.net adresinden devam edeceğiz. Bize yapılan karşısında asla sinmeyeceğiz, susmayacağız."

Kaynak: Haberler.com / Muhammed Furkan Güneş - 3.Sayfa

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