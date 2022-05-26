Mazot hırsızlığında 3 tutuklama - Haberler

Alaplı'da 5 tırdan mazot çalan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından yapılan operasyonda değişik tarihlerde kamyonlardan ve tırlardan depo kapağı kırarak yüklü miktar mazot hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı.

Değişik tarihlerde toplamda 600 litre mazotu hortumla çekip çalan 3 olayla ilgili ekipler bölgede güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelilerin E.O (19) Ü.E.K(14) M.M.T(17) olduğu tespit etti. Ekiplerin düzenledikleri operasyonla şüpheliler gözaltına alınarak, ardından adliyeye sevk edildi. 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa