Mazıdağı'nda Kamyonet Tıra Çarpınca 15 Kişi Yaralandı

Mazıdağı'nda Kamyonet Tıra Çarpınca 15 Kişi Yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Kamyonetin tıra çarpması sonucu oluşan kaza sonrasında yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kamyonetin tıra çarptığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, Mardin-Diyarbakır karayolu Mazıdağı Üçyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Mardin'e istikametine doğru seyir halinde olan kamyonet, önündeki tıra arkadan çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

