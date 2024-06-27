Mazıdağı'nda çıkan yangına erken müdahale ile ikinci yangın faciasının eşiğinden dönüldü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan yangına erken müdahale ile ikinci yangın faciasının eşiğinden dönüldü.

Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent Mahallesi'nde gece saatlerinde biçerdöverin buğday ekili tarlayı biçmesi sırasında bir anda alevler yükseldi. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle bir anda alevler bütün araziyi etkisi altına aldı. 20 Haziran Cuma gecesini akıllara getiren alevler hızla ilerledi. Yangının hızla ilerlediği noktada demir yolunun olması, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerin erken müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının biçerdöverden çıkan kıvılcımlardan çıktığı öğrenildi. - MARDİN