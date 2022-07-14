Mazgaldan düşen kedi kurtarıldı Adıyaman'da mazgaldan atık su hattının içine düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Adıyaman'da mazgaldan atık su hattının içine düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi girişinde mazgallardan atık su hattına düşen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler caddenin tek şeridini trafiğe kapatarak mazgaldan düşen kediyi kurtarmak için seferber oldu. Kedi düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılarak kurtarıldı. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman İtfaiye kedi su 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Mazgaldan düşen kedi kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.