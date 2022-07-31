Son dakika haberi: Maymun üzerinden maddi menfaat sağlayan şahıs KGYS kameralarına takıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Maymun üzerinden maddi menfaat sağlayan şahıs KGYS kameralarına takıldı

Son dakika habere göre Maymun üzerinden maddi menfaat sağlayan şahıs KGYS kameralarına takıldı Turistlerden maymunla fotoğraf çekilmeleri karşılığında para alırken yakalandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsın sırtına aldığı parmak cinsi maymunla turistlere para karşılığı fotoğraf çektirerek maddi menfaat...

 - Güncelleme:

Maymun üzerinden maddi menfaat sağlayan şahıs KGYS kameralarına takıldı

Turistlerden maymunla fotoğraf çekilmeleri karşılığında para alırken yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsın sırtına aldığı parmak cinsi maymunla turistlere para karşılığı fotoğraf çektirerek maddi menfaat sağladığı ihbarı üzerine harekete polis ekipleri harekete geçti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile para alış-verişi tespit edilirken, maymuna da el kondu.

Olay, Çıldır Mahallesi Uzun Yalı bölgesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın sırtına aldığı parmak cinsi maymunla bölgede gezerek turistlere para karşılığı maymunla fotoğraf çektirdiği ihbarı üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. KGYS kameralarından sokağı gözetim altına alan ekipler, şahsı ve fotoğraf çekimi sonrası para alış-verişini tespit etti. Bölgeye yönlendirilen polis ekibi tarafından şahıs sokak üzerinde durduruldu. İsminin S.K. olduğu belirlenen şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Parmak cinsi maymuna da el konulurken, maymunun Milli Parklar görevlilerine teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - 3. Sayfa

Marmaris Muğla 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title