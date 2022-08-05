Mayın sandıkları cisim televizyon tüpü çıktı - Haberler

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Mayın sandıkları cisim televizyon tüpü çıktı

Mayın sandıkları cisim televizyon tüpü çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize girenler, suda bir cisim görünce mayın korkusu yaşadı.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize girenler, suda bir cisim görünce mayın korkusu yaşadı. Cismin eski bir televizyon tüpü olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çevlik Sahili'nde meydana geldi. Denize girenler, bir cisim görünce mayın olduğunu sandı. Durum çevredeki cankurtaran ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Denizdeki cismin eski bir televizyon tüpü olduğu belirlendi. Televizyon tüpü cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samandağ Hatay 3. Sayfa Haberler

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