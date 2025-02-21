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Maydonoz Döner'e FETÖ Finansmanı Operasyonu: 50 Gözaltı

Maydonoz Döner'e FETÖ Finansmanı Operasyonu: 50 Gözaltı
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İzmir merkezli operasyonda ünlü döner zinciri Maydonoz Döner, FETÖ'ye finansman sağladığı iddialarıyla gündeme geldi. Operasyon kapsamında 50 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, firmanın FETÖ üyeliği suçlamasıyla işlem gören şahıslara gayri resmi ortaklık verdiklerini ortaya koydu.

Ünlü döner zinciri Maydonoz Döner'e, "FETÖ'ye finansman sağladığı" iddiasıyla İzmir merkezli gerçekleşen operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda Maydonoz Döner markasının FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiği, şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün ildeki güncel faaliyetlerinin deşifresine ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, ünlü döner zinciri olan 'Maydonoz Döner' firmasının, terör örgütüne finansman sağladığı ve FETÖ üyeliği suçlamasıyla işlem gören, örgütle bağlantılı kişilere gayrı resmi ortaklık verdiği belirlendi.

FETÖ referansı olmayana ortaklık yok

Derinleştirilen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda 'Maydonoz Döner' firmasının, franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiği, şirketin örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları tespit edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda, resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırıldığı, şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı, gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden (kuyumcu vb.) emanet usulü ile yapıldığı ve şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı ortaya çıktı.

50 gözaltı

Soruşturma kapsamında tespiti yapılan 57 şüpheliye yönelik KOM Başkanlığı ile koordineli İzmir merkez ilçeleri ile Bergama, Kemalpaşa, Tire ve Selçuk ilçelerinde 21 Şubat tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 7 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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