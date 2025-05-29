Maydanoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Maydanoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
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Samsun merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda Maydanoz Döner işletmesi ile bağlantılı 24 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ve emekli diyanet görevlileri yer alıyor. 7 kişi adliyeye sevk edilirken, operasyonda ele geçirilen birçok dijital materyale ve para ile suçla ilgili kayıtlara ulaşılmıştır.

'Maydanoz Döner'e FETÖ operasyonundan 7 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da Maydanoz Döner'e yapılan FETÖ operasyonunda, aralarında ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı ve emekli diyanet görevlisinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 7'si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren Maydanoz Döner isimli işletmenin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduklarının tespit edilmesi üzerine, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip ve çalışma başlatıldı. Samsun'da faaliyet gösteren Maydanoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner isimli işletmelere yönelik 7 ay süren planlı "FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı" soruşturmasında, MASAK raporuyla, suçla ilgili para hareketleri ve suç faaliyetleri tespit edilen, aralarında, ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı, emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile İstanbul ve Ankara'da Salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı ve sim karttan oluşan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 389 bin 230 TL ve 250 ABD doları para ile suçla ilgili kayıtların bulunduğu tespit edilen 4 adet ajanda ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 3 kişi serbest bırakılırken, 7 kişi ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. 14 kişinin emniyette sorgulanmalarının devam ettiği ve yarın Samsun Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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