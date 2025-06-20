Mattia Ahmet Minguzzi'nin Teyzesinden Emsal Karar Talebi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Binnur Semiz, adliye önünde yaptığı açıklamada davanın seyrine dair taleplerini dile getirdi. Semiz, her biri için 24 yıl emsal ceza beklediklerini belirterek, olayla ilgili sorumluların hesap vermesini istedi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi: "Her biri için emsal karar istiyoruz"

İSTANBUL - Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin duruşması görülürken, Ahmet Minguzzi'nin anneannesi ve teyzesi adliye önünde bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Binnur Semiz burada basına açıklamada bulundu.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın duruşması Anadolu Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Binnur Semiz ve anneannesi de adliye önünde bekleyen ve Mattia Ahmet için slogan atan vatandaşlarla bir araya geldi.

Binnur Semiz burada basına yaptığı açıklamada, "İlk gün geldiğimizde biliyorsunuz daha kapıdan içeri girerken Ahmet'in mezarının bahçesini talan etmişlerdi. Kızlarıma 'Ayakta duracaksınız, ağlamayacaksınız, gözünüzden yaş gelmeyecek' derken haberi alır almaz ilk ağlayan ben oldum. Ben o günü atlatamıyorum; Ahmet'e atılan yumruğu kabul etmiyorum. Ahmet'e atılan tekmeyi kabul etmiyorum. Ahmet'i böyle parmakla gösterdikleri işareti kabul etmiyorum. Eğlendikleri anı kabul etmiyorum. Davayla ilgili ise her biri için yirmi dört yıl olarak emsal kararı istiyoruz. Bir tanesi bağırsaydı eğer, 'Arkadaşımız Ahmet'i bıçaklamaya gidiyor' deseydi belki Ahmet o bir tanesi sayesinde ayakta olacaktı. Yirmi dört yıl emsal kararı bekliyoruz. Bunun dışında bir ay öncesinde satır ve bıçakla yakalanmışlar. Bunlara takipsizlik veren kimdir? Çıkacak kamuoyu önünde Andrea'dan, Yasemin'den ve bu halktan özür dileyecek. Bu çocukları takibe alıp o zaman rehabilite etmeyen her kimse Ahmet'in katilidir. Artık bunlar suça sürüklenen çocuk tablosundan çıkmıştır. Bunlar artık birer katildir. Bugün sayemizde ve sizin sayenizde onlar o 15 yaşındaki Twitter kullanıcısı sayesinde yakalandılar. Onların davasının bununla birleşmesini istediğimiz için iddianame yetişmemiş. Büyük olasılıkla bugün şahitler dinlendikten sonra bir sonraki mahkemeye ertelenecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Galatasaray rakiplerini açıkladı

Galatasaray rakiplerini açıkladı
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Liverpool 150 milyon euroluk tarihi transferi açıkladı

Beklenen imza atıldı! Liverpool'dan tarihi bonservis
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.