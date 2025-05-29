Mattia Ahmet Minguzzi'nin Katillerini Kınayan Genç Darp Edildi, 8 Şüpheliye İddianame Hazırlandı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilini sosyal medyada kınayan 16 yaşındaki çocuğu döven 8 şüpheli hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 14 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

12 Nisan 2025 tarihinde, İstanbul Sancaktepe'de ikamet eden 16 yaşındaki lise öğrencisi U.A.Y. sosyal medya üzerinden Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerini kınayan mesaj paylaştı. Yorumu gören 8 şüpheli çocuk ise U.A.Y.'nin cep telefonu numarasını bularak tehdit mesajları attı. 8 kişilik grup, U.A.Y.'yi Sancaktepe'de oturduğu eve yakın bir parka çağırarak darp etti. Hastaneye kaldırılan U.A.Y.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri tarafından yakalanan 8 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış soruşturma aşamasında ise 3 SSÇ tahliye edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından, 8 SSÇ hakkında iddianame hazırlandı.

"Seni bulup pis döveceğim"

Darp edilen U.A.Y. savcılık ifadesinde, "Mattia Ahmet Minguzzi'nin katili B.D. isimli şahsı orta okuldan tanıdığını, bu konunun haberini Tiktok'ta gördüğünü, haberin altında bir arkadaşının B.D. ile alakalı yorum yapması üzerine kendisinin de yorum olarak B.D.'nin, "Yenidoğan'da oturduğunu biliyorum" diye yazdığını, bir süre sonra sosyal medyada bir kullanıcının kendisine küfürlü mesaj attığını belirterek, "B.D.'nin ev adresini verirsin he" diye mesaj attığını gördüğünü, pek kaale almadığını ancak kısa bir süre sonra kullanmış olduğu cep telefonunu özel numaradan birisinin aradığını ve arayan şahsın ismini İ.D. olarak söylediğini ve İ.D. isimli şahsın "B.D. bizim kardeşimiz, yorumu sil" diyerek hakaretler ettiği, kendisinin de yorumu kaldırdığını, ancak şahısların tekrar arayarak nerede olduğunu sorup seni bulup pis döveceğim" şeklinde konuştuklarını ifade etti.

U.A.Y. ifadesinin devamında, 12 Nisan günü ise evinin önündeki Yiğit Arda Kay isimli parkta köpeği ile gezinirken yanına tanımadığı grubun geldiğini, çetenin çeşitli küfürler ederek yüzüne yumruk attığını ardından grubun hepsinin kendisini darp ettiğini belirtti.

Savcılık ifadelerinde birbirlerini suçladılar

Soruşturma aşamasında 3'ü tahliye olan 5'i ise tutuklu bulunan 8 SSÇ savcılık ifadelerinde suçu birbirlerine attı.

14 yıla kadar hapis talebi

6 SSÇ'ye 4 yıl 6 aydan 14 yıl 8 aya kadar, diğer 2 SSÇ'ye ise 3 yıl 4 aydan 12 yıl 2 aya kadar, "basit yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hakaret" ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. - İSTANBUL