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Matematik öğretmeni kalbine yenik düştü

Matematik öğretmeni kalbine yenik düştü

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da görev yapan 62 yaşındaki matematik öğretmeni M. Yaşar Bulutlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Samsun'da görev yapan 62 yaşındaki matematik öğretmeni M. Yaşar Bulutlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Canik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yıllarca idarecilik yapan, akabinde matematik öğretmeni olarak görevine devam eden 40 yıllık öğretmen M. Yaşar Bulutlu, İzmir'de bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan öğretmen sevenlerini derin üzüntüye boğdu. M. Yaşar Bulutlu, Kıranköy Mezarlığında defnedilecek.

Öğretmenin vefatının ardından bir mesaj yayımlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Canik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi matematik öğretmenimiz M. Yaşar Bulutlu vefat etmiştir. Merhum öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza baş sağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

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