Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 6 Eylül günü haftanın birinci dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 6 Eylül Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 6 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

13 Eylül MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

13 Eylül MasterChef düello henüz sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

3. eleme adayı: Açıklanmadı

4. eleme adayı : Açıklanmadı

MASTERCHEF BU HAFTANIN KADROLARI

Bu haftanın Mavi takım kaptanı Alican oldu.

MasterChef 10. hafta kadrolar:

Kırmızı Takım : Ayaz (K), Tahsin, Hasan, Sergen, Dilara, Gamze, Tanya, Barış, Batuhan

Mavi Takım : Akican (K), Barbaros, Kıvanç, Tolga, Esra, Azize, Kerem, Sefa, Eda

MASTERCHEF 2023 DÜN NELER OLDU?

12 Eylül MasterChef'te Dokunulmazlık oyununda tatlı görevi verildi. Dokunulmazlık oyununu Esra kazandı.

10. Hafta

1.eleme adayı: Barbaros

2. eleme adayı: Eda