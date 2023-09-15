Maslak'ta Esrarengiz Çatışma: 6 İsveçli Karşılık Verdi, 1 Kişi Yaralandı

Sarıyer Maslak'ta bulunan lüks bir sitenin içindeki kafeye gelen motosikletli kişiler, kafede oturan 6 İsveçliye ateş açtı. İsveçliler ise silahlarıyla karşılık verdi. Olayda Azerbaycanlı bir kişi yaralandı. 6 İsveçli tutuklandı ve biri deport edildi.

Maslak'ta esrarengiz çatışma kamerada

2 motosikletli taradı 6 İsveçli karşılık verdi alakasız 1 kişi yaralandı

Gözaltına alınan 6 İsveçli'den 5 tutuklandı biri deport edildi

İSTANBUL - Sarıyer Maslak'ta bulunan lüks bir sitenin içindeki kafeye gelen motosikletli iki kişi kafenin içine doğru peş peşe ateş etmeye başladı. O sırada kafede oturan 6 İsveçli silah çıkarıp onlara karşılık verdi. Çıkan çatışmada olayla alakası olmadığı öğrenilen Azerbaycanlı E.A.sağ bacağından yaralandı. Polis ekipleri 6 İsveçli ile onların bindiği aracı kullanan K.K.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 İsveç vatandaşından 5'i tutuklandı biri ise deport edildi. Şoför K.K. ise serbest kaldı. Gasp Büro ekipleri motorla gelip saldıranların peşine düştü.

Sarıyer Maslak'ta bulunan lüks site içerisindeki kafeye 6 Eylül günü saat 20: 50 sıralarında, plakası bilinmeyen motosiklet ile gelen 2 şüpheli içerde bulunanlara yönelik peş peşe ateş açtı. O sırada kafede müşteri olarak bulunan İsveçliler silahlarıyla karşılık verdi. Çıkan çatışmada olayla hiç alakası olmayan Azerbaycanlı E.A. bacağından vuruldu. Motosikletliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, İsveçli 6 kişide siyah bir minibüse binip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler işyerine ait camlarda 7 adet isabet olduğu görüldü. Olay yeri çevresinde toplamda 9 adet 9mm boş kovan bulundu.

Kaçtıkları Vip araçta yakalandılar

Çalışmaların devamında Ayazağa Mahallesi Hadım koru Yolu Caddesi üzerinde, İsveçli İ.A.adına tescilli siyah araç bulundu. Araç içerisinde ise şoför K.K. ile İsveçliler Richard Icho M. (23),Mevludın M. (31), Salah S. (24), Elvır M. ve Harrıs L. O.gözaltına alındı. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen bir başka İsveç vatandaşı Stella M. A.S.ise Başakşehir'de bir adreste gözaltına alındı.

Evlerde çok sayıda silah çıktı

Konuyla ilgili olarak adreslerde yapılan aramalarda ise; 169 adet 9mm fişek,1 Adet Siyah Renkli SAR9 Mete marka 9mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 Adet Siyah renkli Glock marka ruhsatsız tabanca, 2 adet bilye atar toplu tabanca,1 adet havalı tüfek, 12 adet havalı tabanca fişeği, adet gri renkli havalı tabanca tüpü, 3 adet havalı tabanca mermileri bulunan plastik ve metal kutular ve 3.02 gram Marıjuhanna diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 İsveçli tutuklandı

Şüphelilerden Stella M.A.S. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından gerekli deport işlemleri için ilgili polis merkezi amirliğine teslim edildi. Diğer 5 İsveçli ise Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şoför K.K. ise serbest kaldı. Polis olaya karışan motosikletli şahısların tespiti ve teminine yönelik çalışmalarına ise devam ediyor.