HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Maskeyi plakaya taktı... Yakalanınca 'yine kaçarım, yakalayamazsınız' dedi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da plakasını maskeyle gizlediği motosikletiyle polisten kaçmaya çalışan motosikletli 2 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı. 8 bin 895 lira para ceza kesilen gencin, "Çevirmede durmam yine kaçarım" demesi pes dedirtti.

Çorlu İlçe Emniyete bağlı trafik ekiplerinin, Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda yol kontrolü yaptığı sırada plakasını maskeyle kapatan bir motosikletliyi durdurmak istedi. Trafik ekibi, durmayarak yoluna devam eden motosikletlinin peşine düştü. Yaklaşık iki kilometre süren kovalamaca sonrası kaçan motosikletli Santral mevkiinde yakalandı.

Motosiklet sürücü O.S.'nin kullandığı motosiklet için ehliyetinin yetersiz kaldığı ayrıca dur ihtarına uymamaktan, plakayı gizlemekten ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 8 bin 895 lira para cezası kesildi.

Kesilen cezaya rağmen yapacağından geriye kalmayacağını ifade eden genç, "Çevirmede durmam yine kaçarım, beni yakalayamazsınız" dedi.

Çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılan motosiklet, yediemin otoparkına konuldu.