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Maskeli saldırgan motosikletli bir kişiye ateş açtı

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Kağıthane'de maskeli bir saldırgan, yolda yürüyen bir kişiye ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken bıraktığı motosiklet alev aldı. Olayda ölü ya da yaralı yok.

KAĞITHANE'de maskeli olduğu iddia edilen motosikletli bir kişi, yolda yürüyen bir kişiye ateş açtı. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken olay yerinde bıraktığı motosikleti alev aldı. Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 00.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde meydana geldi. Maskeli olduğu iddia edilen ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi 09 ADH 121 plakalı motosiklet ile ilerlerken, caddede yürüyen bir kişiye silahla ateş açtı. Saldırıda ölü ya da yaralı bulunmazken maskeli saldırgan, motosikletini olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Bu sırada, saldırganın olay yerinde bıraktığı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşlar, yanan motosikleti yangın tüpleriyle söndürürken durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheli ile saldırıya uğrayan kişinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Olaylar Polisiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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