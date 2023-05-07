Maskeli şahısların silahlı saldırısında ağır yaralandı

Samsun'da maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Kocaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile gelen maskeli 2 kişi Necmettin A.'ya (37) silahlı saldırı düzenleyip kaçtılar. Kafasından ve bacağından vurularak ağır yaralanan Necmettin A. Terme Devlet Hastanesinde kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalarda doğrultusunda silahlı saldırıyla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN