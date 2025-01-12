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Maske Takıp Hırsızlık Yapan Cezaevi Firarisi Yakalandı

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Ardahan'da, maske takarak iş yerinden hırsızlık yapan ve 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü G.D. polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerle tespit edilen G.D.'nin başka illerde de hırsızlık yaptığı belirlendi.

Maske takıp iş yerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı

ARDAHAN - Ardahan'da maske takıp bir iş yerinde hırsızlık yapan firari hükümlü G.D polis ekiplerince yakalandı.

Ardahan'da maskeyle bir iş yerine hırsızlık için giren kişinin görüntüleri, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kentte bir süre önce bir iş yerine girip çelik kasadan hırsızlık yaptığı öne sürülen ve 3 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.D, 7 Ocak'ta polis ekiplerince yakalandı.

Ekipler, G.D'nin Ardahan'daki çelik kasadan yaptığı hırsızlığın kameraya yansıdığını, ayrıca Kahramanmaraş, Kocaeli ve Tekirdağ'da da hırsızlık olaylarına karıştığını 18 saatlik titiz çalışma sonucu belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, G.D'nin kent merkezindeki bir iş yerine, maskeli hırsız ilk olarak güvenlik kamerasını kapattığı anlar yer alıyor.

Maske Takıp Hırsızlık Yapan Cezaevi Firarisi Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - 3.Sayfa
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