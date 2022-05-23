Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar Denizli'de masaj salonu adı altında fuhuş yapan yabancı uyruklu 3 kadın, işletme sahibi ve müşterileri yapılan operasyonla yakalandı.

Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar

DENİZLİ - Denizli'de masaj salonu adı altında fuhuş yapan yabancı uyruklu 3 kadın, işletme sahibi ve müşterileri yapılan operasyonla yakalandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesinde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyon sonucu yabancı uyruklu 3 kadın fuhuş yaparken yakalandı. İçeride bulunan 2 müşteri ve işletme sahibi ise ekipler tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kapatılan masaj salonunda yakalanan şüphelilere ise toplamda 10 bin TL cezai işlem uygulandı. Yabancı uyruklu 3 kadının ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - 3. Sayfa

Ahlak Büro Amirliği, Pamukkale, Denizli, Masaj, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title