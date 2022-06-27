Masaj salonuna fuhuş operasyonu

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 153 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 20 bin 920 kişi sorgulanırken aranması olan 121 şahıs tutuklandı. İçkili mekanda 11 kadının konsomasyon yaptığı ve 2 yabancı uyruklu kadının izinsiz çalıştığı, masaj salonuna yapılan denetimde 1 masözün fuhuş yaptığı tespit edilmesiyle idari işlem uygulandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 20 ile 26 Haziran 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 153 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 20 bin 920 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde kumar oynadıkları tespit edilen toplam 10 kişiye kumar oynamaktan 18 bin 190 TL idari para cezası uygulandı. 1 iş yerinin açıktan alkol sunumu yaptığı, 4 içkili mekanda 11 kadının konsomasyon yaptığı ve 2 yabancı uyruklu kadının izinsiz çalıştığı, 2 işyerinin ise canlı müzik belgesinin olmamasına rağmen canlı müzik yapıldığı tespit edilmesiyle gerekli idari işlem yapıldı. Masaj salonuna yapılan denetimde 1 masözün fuhuş yaptığı tespit edilmesiyle 2 kişiye 4 bin 684 TL idari para cezası uygulandı.

121 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 121 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 5 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı çeyrek altın, 18 bin 250 TL çalıntı para, 43 adet çalıntı radyatörlü kalorifer peteği, 10 adet çalıntı güç kondansatör ve 1 adet çalıntı köpek ele geçirildi.

3 ayrı apart yetkilisine 40 bin 173 TL idari para cezası

Eğlence, umuma açık istirahat, geçici konaklama ve araç kiralama firmalarında 153 farklı adres kontrol edildi. Adreslerde kimlik bildirme kanunu çerçevesince, yapılan kontrol ve denetimler neticesinde, 7 ayrı araç kiralama firmasına, 8 ayrı adreste bulunan toplam 113 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonunda 3 ayrı apart yetkilisine 40 bin 173 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa