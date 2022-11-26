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Masaj salonlarına fuhuş operasyonu

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Masaj salonlarına fuhuş operasyonu Adana polisi son 3 ayda fuhuş yapıldığı tespit edilen 30 masaj ve spa salonuna baskın düzenlendi.

Masaj salonlarına fuhuş operasyonu

ADANA - Adana polisi son 3 ayda fuhuş yapıldığı tespit edilen 30 masaj ve spa salonuna baskın düzenlendi. 'Fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, son 3 ayda teknik ve fiziki takip sonucu fuhuş yapıldığı tespit edilen 30 masaj ve spa salonuna baskın düzenledi. Baskınlarda masaj ve spa salonlarıyla fuhşa yer ve imkan sağladığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. 30 salon, fuhuş suçu işlendiği gerekçesiyle ruhsatları iptal edilerek kapatıldı. Farklı tarihlerde adliyeye sevk edilip, hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca son 3 ayda kentte fuhuş yaptığı saptanan 33 kadına ise 101 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

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