Marmaris yangınını söndürmeye gitmişti, kendi aracı alev alev yandı Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürmek için bölgeye takviye olarak giden Körfez Belediyesi'nde görevli tanker sorumlusunun aracı alev alev yandı. Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürmek için bölgeye takviye olarak giden Körfez Belediyesi'nde görevli tanker sorumlusunun aracı alev alev yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın; dün Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi'nin önünde meydana geldi. Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürmek için bölgede görevlendirilen Körfez Belediyesi'nde görevli Bekir Ayvaz, görevinin ardından önceki gün şehre döndü. Bekir Ayvaz'a ait 53 AJ 747 plakalı otomobil, kardeşinin kullandığı sırada, yakıt almasının ardından tutuştu. Alev alev yanan otomobil için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken, polis inceleme başlattı. - KOCAELİ Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Körfez Belediyesi Marmaris Körfez 3. Sayfa Haberler

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