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Son dakika haberi... Marmaris yangınında canla başla çalışan ekipler alkışlar ile uğurlanıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre - Marmaris yangınında canla başla çalışan ekipler alkışlar ile uğurlanıyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangını 5'inci günde kontrol altına alırken, uzak bölgeden gelen ekipler alkışlarla uğurlandı.

- Marmaris yangınında canla başla çalışan ekipler alkışlar ile uğurlanıyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangını 5'inci günde kontrol altına alırken, uzak bölgeden gelen ekipler alkışlarla uğurlandı.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 21 Haziran Salı günü akşam saatlerinde tarihinde başlayan orman yangında soğutma çalışmalarını bitiren orman işçileri ilçeden ayrılmaya başladı. 4 bin 500 hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangından canla başla çalışan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekiplerden çalışmalarını tamamlayan personelleri vatandaşlar uğurladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman işçileri Maramaris'ten çıkarken alkışlar eşliğinde görevli oldukları il ve ilçelere yolcu edildi. Günlerce yangınla mücadele eden ve ardından 24 saat boyunca soğutma çalışmalarını yürüten orman ekipleri bölgelerine döndü.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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