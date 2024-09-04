Marmaris'ten İtalya'ya gitmek için yelkenli tekne ile denize açılan 40 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

Marmaris'ten İtalya'ya gitmek için Yelkenli tekne ile denize açılan 40 düzensiz gözmen 5 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Marmaris açıklarında yelkenli tekne içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne ve yelkenli tekneye göçmen transferi sağlayan fiber tekne durduruldu. Yelkenli teknede yapılan aramada 40 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) ve 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA