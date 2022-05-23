Marmaris'teki yangın büyümeden söndürüldü - Haberler

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Marmaris'teki yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Marmaris'teki yangın büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Turunç Mahallesi yolu üzerinde ağaç kesim artıklarının alev alması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangını ormana sıçramadan kontrol altına altına alarak söndürdü.

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Turunç Mahallesi yolu üzerinde ağaç kesim artıklarının alev alması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangını ormana sıçramadan kontrol altına altına alarak söndürdü.

Marmaris'e 21 kilometre mesafede yol kenarında geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarının ardından temizlik çalışmaları yapılan Turunç mahallesi yolunda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışmayı yapıldı. Yoldan geçen bir vatandaşın acil ihbar hattını araması sonucu orman işletme ekiplerinin, 2 yangın söndürme aracı, 2 arazöz ile kısa sürede bölgeye intikal ederken, yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlatıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Marmaris, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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