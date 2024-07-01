Marmaris'teki orman yangınında gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde dün saat 16.40'da çıkan orman yangınının çıkış sebebiyle ilgili bölgede karavan ile tatil yapan ve yangın ihbarında bulunduktan sonra bölgeden ayrılırken jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldılar.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkiinde 30 Haziran 2024 tarihinde saat 16.40'ta çıkan ve yoğun hava müdahalesi sonucu söndürülen yangında 5 hektar ormanlık alan yanarak kül olmuştu. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde insan kaynaklı çıktığı öngörülen yangında, bölgede karavanla tatil yapan biri kadın P.S. (39), U.S. (47) ve H.S. (43) isimli 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmış ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Marmaris Adliyesi'nde savcı ifadeleri sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler mahkemede verdikleri ifadede, Denizli'den karavanla kamp yapmak için bölgeye geldiklerini, orman gönüllüsü olduklarını, kamp yaptıkları alandan ayrılırken dumanı görerek yangın ihbarında bulunduklarını belirttiler. Üç kişi çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. - MUĞLA