Üye Girişi
Haberler

Marmaris'teki orman yangınında gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Yangın, karavanla tatil yapan kişiler tarafından ihbar edilmişti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde dün saat 16.40'da çıkan orman yangınının çıkış sebebiyle ilgili bölgede karavan ile tatil yapan ve yangın ihbarında bulunduktan sonra bölgeden ayrılırken jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldılar.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkiinde 30 Haziran 2024 tarihinde saat 16.40'ta çıkan ve yoğun hava müdahalesi sonucu söndürülen yangında 5 hektar ormanlık alan yanarak kül olmuştu. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde insan kaynaklı çıktığı öngörülen yangında, bölgede karavanla tatil yapan biri kadın P.S. (39), U.S. (47) ve H.S. (43) isimli 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmış ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Marmaris Adliyesi'nde savcı ifadeleri sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler mahkemede verdikleri ifadede, Denizli'den karavanla kamp yapmak için bölgeye geldiklerini, orman gönüllüsü olduklarını, kamp yaptıkları alandan ayrılırken dumanı görerek yangın ihbarında bulunduklarını belirttiler. Üç kişi çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaris Tatil Muğla 3.Sayfa Güncel Haberler

Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama

Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama

 Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak

İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title